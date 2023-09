Millionenbeute in Düsseldorf Spektakulärer Kö-Raub - Verdächtige bei Kontrolle gefasst

Düsseldorf · Mit Uhren und Schmuck im Wert von mehr als drei Millionen Euro aus einem Raub an der Kö in Düsseldorf waren die Täter im Dezember 2020 nach Serbien entkommen. Jetzt konnte einer der Verdächtigen in Berlin festgenommen werden.

01.09.2023, 08:04 Uhr

Juwelier auf der Kö in Düsseldorf überfallen 18 Bilder Foto: Gerhard Berger

Von Jörg Janssen

Der Überfall im Dezember 2020 war spektakulär. Ein Opel Vectra raste ins Schaufenster der auf schweizerische Luxusuhren spezialisierten Breguet-Filiale auf der Königsallee. Innerhalb weniger Minuten stahlen die Männer 41 hochwertige Uhren aus der bekannten Manufaktur sowie Schmuck. Hier geht es zur Bilderstrecke: Juwelier auf der Kö in Düsseldorf überfallen