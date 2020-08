Betrüger am Telefon : Sparkassen-Angestellte verhindert Enkeltrick in Benrath

Sparkassen-Angestellte verhindert Enkeltrick in Benrath

Betrüger am Telefon

Düsseldorf Eine Bankangestellte schaltete schnell, als eine Seniorin in Benrath plötzlich ihr Erspartes abheben wollte. Und tatsächlich wäre die 85-Jährige um ein Haar Opfer der perfiden Betrüger geworden.

10.000 Euro wollte eine 85-jährige Benratherin am Donnerstagabend von ihrem Konto holen, nachdem sie kurz zuvor schon 5000 abgehoben hatte. Das machte eine Mitarbeiterin der Benrather Sparkassenfiliale stutzig. Sie rief die Polizei – und die klärte schnell, dass hier offensichtlich ein Betrug geplant war.

Die alte Dame war am Nachmittag von Unbekannten angerufen worden, die ihr erklärt hatten, ihre Tochter sei im Gegängnis. „Sie hat einen tödlichen Unfall verursacht und kommt nur gegen eine Kaution von 15.000 Euro frei“, hatten die Anrufer so überzeugen versichert, dass die Seniorin in großer Sorge sofort versuchte, das Geld zu beschaffen.