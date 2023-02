Mann in Untersuchungshaft Serieneinbrecher im Düsseldorfer Norden festgenommen

In den letzten Wochen registrierten die Beamten des Einbruchkommissariats eine Häufung von Wohnungseinbrüchen, zumeist in den Stadtteilen Rath und Mörsenbroich. Schon bald rückte der wohnungslose 44-Jährige, der in Tatortnähe eine feste Anlaufadresse hat, in den Fokus der Ermittler. Aufgrund des Verdachts wurde er am vergangenen Donnerstag observiert.