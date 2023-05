Polizei in Düsseldorf Nächtlicher SEK-Einsatz in Wohnung in Rath

Das Innenministerium erklärte am Donnerstag im zuständigen Landtagsausschuss, es habe vor dem Einsatz Hinweise darauf gegeben, dass Personen, die auch schon mal vorbestraft waren, sich möglicherweise Stoffe beschafft hätten, die nach dem Ausgangsstoffgesetz unter Beobachtung stünden. Deshalb gebe es auch Meldeverpflichtungen für den Handel. „Und so eine Warnmeldung ist tatsächlich ausgesprochen worden“, sagte ein Ministeriums-Mitarbeiter. Ihm zufolge gingen solche Hinweise an die zuständige Zentralstelle des Landeskriminalamts. Nach Eingang der Meldung sei auch sofort reagiert worden und man habe durchsucht. Zu den Ergebnissen wollte sich auch das Ministerium aber nicht äußern.