Düsseldorf: Schwerverletzter an der Kö aufgefunden

Täter auf der Flucht : Schwerverletzter an der Kö aufgefunden

Die Polizei riegelte den Tatort Kö/Ecke Steinstraße in der Nacht ab. Foto: Gerhard Berger

Düsseldorf In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde an der Kö in Düsseldorf ein schwer verletzter Mann aufgefunden. Von den Tätern fehlt derzeit jede Spur.

Gegen 0.30 Uhr am frühen Dienstagmorgen wurde die Polizei zur Königsallee in Düsseldorf gerufen. Im Bereich der Kreuzung mit der Steinstraße fanden die Beamten einen schwer verletzten Mann vor. Er ist 23 Jahre alt und kommt aus Karlsruhe.

Zuvor hatte es, so eine Polizeisprecherin, wohl eine Auseinandersetzung zwischen dem Verletzten und einer Gruppe im Bereich des nahegelegenen Martin-Luther-Platzes gegeben.

Die Polizei sperrte den Tatort ab, suchte nach Spuren. Die Tatverdächtigen seien auf der Flucht, sagte die Sprecherin. Zu ihnen lägen derzeit keine näheren Informationen vor.







Das Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Nach einer Notoperation sei er außer Lebensgefahr. Er habe aber noch nicht vernommen werden können.

Die Hintergründe der Tat seien unbekannt. Womit der Mann niedergestochen wurde, sei ebenfalls unklar. Eine Mordkommission habe die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen der Tat sollen sich bitte bei der Polizei Düsseldorf unter 0211 - 8700 melden.

