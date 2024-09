Zwei Schwerverletzte nach Flucht Verfolgungsjagd mit der Polizei endet vor Hafenbrücke

Eine Streife der Polizei hatte zuvor versucht, den Wagen um 3.25 Uhr am Samstag auf der Plockstraße anzuhalten und entsprechende Anhaltezeichen gegeben. Daraufhin, so schildert es die Polizei in ihrem Bericht, gab der Fahrer Gas und raste mit hoher Geschwindigkeit weiter in den Hafen. Er bog nach links auf die Holzstraße ab und ließ zunächst die Halbinseln Speditionstraße (Richtung Hyatt), Kesselstraße und Weizenmühlenstraße rechts liegen. Über die Fringsstraße ging es dann im großen Rechtsbogen auf die schmale Landzunge Hamburger Straße. Zumeist kann dort über einen Kanal hinweg das vor dem Paradiesstrand gelegene Gewerbegebiet erreicht werden. Doch die Hubbrücke war für unter ihr passierende Schiffe hochgefahren. So endete die Verfolgungsjagd vor dieser plötzlich auftauchenden Barriere. Die Polizei hatte zuvor sogar kurz den Blickkontakt verloren, wie sie sagt.