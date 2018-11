Verkehrsbehinderungen in Düsseldorf: Schwerer Unfall zwischen Motorrad und Auto

Verkehrsbehinderungen in Düsseldorf

Der Unfall an der Ulmenstraße. Foto: Gerhard Berger

Düsseldorf Auf der Ulmenstraße sind ein Motorrad und zwei Autos zusammengestoßen. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen im Bereich der Ulmenstraße im Stadtteil Derendorf.

Polizei und Rettungskräfte sind vor Ort. Laut Polizeisprecher wurde der Motorradfahrer schwer verletzt, er sei jedoch am Unfallort ansprechbar gewesen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Die Ulmenstraße in Höhe der Johannstraße in Derendorf ist in Richtung Stadtmitte derzeit nur einspurig befahrbar.