Unfall in Düsseldorf Achtjähriger von Straßenbahn erfasst und schwer verletzt

Ein achtjähriger Junge wollte am Dienstagnachmittag die Gumbertstraße in Höhe der Haltestelle Alt-Eller an der Fußgängerampel überqueren. Hierbei missachtete er, nach bisherigem Stand der Ermittlungen, das Rotlicht der Ampel und wurde von der U 75 in Fahrtrichtung Stadtauswärts erfasst.