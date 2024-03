„Dreck-weg-Tag“ in Düsseldorf Schüler finden aufgebrochenen Tresor und bringen ihn zur Polizei

Beim Dreck-weg-Tag in Düsseldorf fanden Taucher am vergangenen Wochenende im Kö-Graben Sonnenbrillen, Smartphones und ganz überraschend leere Kartuschen, in denen mal Lachgas enthalten war. Auf den Rheinwiesen in Oberkassel wurde gar ein Drogenversteck entdeckt: Dort lag ein gut gefülltes Tütchen mit Ecstasy, eine gefährliche Designer-Droge. Insgesamt haben sich 12.500 Helfer beteiligt.