Düsseldorf Schlagring am Hauptbahnhof - Fluchtgefahr am Flughafen

Düsseldorf · Einen verbotenen Schlagring und drei Messer entdeckten Polizisten im Rucksack eines Mannes am Düsseldorfer Hauptbahnhof. Bei der Ausreisekontrolle am Flughafen wurde ein Mann festgenommen, der wegen Fluchtgefahr per Haftbefehl gesucht wurde.

20.09.2023, 15:29 Uhr

Beamte der Bundespolizei am Flughafen. Foto: dpa/David Young

Einen Schlagring und drei Messer stellten Beamte der Bundespolizei bei einem Mann am Mittwochmorgen im Düsseldorfer Hauptbahnhof sicher. Ein Strafverfahren wurde gegen den Mann eingeleitet. Der 21-Jährige verhielt sich beim Anblick der Bundespolizei im Hauptbahnhof sehr nervös. Als die Beamten ihn kontrollierten, konnten sie in seinem Rucksack einen Schlagring sowie drei Messer auffinden. Die Messer wurden präventiv sichergestellt. Der Schlagring ist nach dem Waffengesetz verboten und wurde beschlagnahmt. Der Mann gab an, nicht mehr gewusst zu haben, dass er die Gegenstände mit sich führe. Gegen den 21-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Ausreise zweier gesuchter Männer verhindert Am Dienstagvormittag (19.9.2023) wurde bei den Beamten der Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf ein 22-Jähriger Mann vorstellig, der beabsichtigte, nach Erbil im Irak auszureisen. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass nach dem Mann gefahndet wurde. Das Amtsgericht Köln hatte im Juni dieses Jahres einen Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts eines Wohnungseinbruchsdiebstahls erlassen. Aufgrund vorliegender Fluchtgefahr wurde der Beschuldigte zur Fahndung ausgeschrieben. Der in Köln lebende Mann wurde festgenommen und beim zuständigen Amtsgericht dem Haftrichter vorgeführt. Eine Stunde später wurde ein kosovarischer Staatsangehöriger kontrolliert, der beabsichtigte, nach Pristina/Kosovo zu fliegen. Hierbei stellten die Bundespolizeibeamten fest, dass gegen den 31-Jährigen ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Wiesbaden wegen Diebstahls vorlag. Demnach wurde er bereits im November 2021 verurteilt. Seine Reise konnte der im Kreis Mettmann lebende Mann jedoch fortsetzen, indem er die Restgeldstrafe in Höhe von 850 Euro vor Ort beglich und so die Ersatzfreiheitsstrafe in Höhe von 85 Tagen abwenden konnte.

(csr)