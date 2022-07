Hubschrauber im Einsatz : Detektiv in Parfümerie niedergeschlagen – Großfahndung auf der Schadowstraße

Düsseldorf Aufregung am Samstagabend in der Düsseldorfer Innenstadt: Die Polizei löst eine Großfahndung nach zwei Ladendieben aus, ein Hubschrauber ist im Einsatz, es werden Durchsagen in der Rheinbahn gemacht. Jetzt gibt es Hintergründe zu dem, was passiert war.

Es passiert nicht alle Tage, dass die Düsseldorfer Polizei mit einem Hubschrauber mitten in der Innenstadt nach flüchtigen Tätern sucht und auch Rheinbahn-Durchsagen in der U-Bahn mit Fahndungsaufrufen passieren eher selten. Beides war jedoch am Samstagabend der Fall.

Wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte, kam es kurz vor 19 Uhr zu einem größeren Fahndungseinsatz im Gebiet rund um die Schadowstraße, der Kö und der Heinrich-Heine-Allee. Hintergrund war der Überfall zweier Männer auf einen Ladendetektiv in einer Parfümerie an der Schadowstraße.

Zwei Männer, beide etwa 20 Jahre alt, hatten demnach Parfüm entwendet und in einer P&C-Tasche verstaut. Als der Ladendetektiv die Männer stellen wollte, wurde er niedergeschlagen. Dabei wurde der 31-Jährige verletzt. Die Täter flüchteten in Richtung Blumenstraße beziehungsweise Königsallee.

Da anfangs nicht klar gewesen sei, wie schwer die Verletzungen des Ladendetektivs waren, sei eine Großfahndung ausgelöst worden, sagte ein Sprecher der Düsseldorfer Polizei auf Anfrage unserer Redaktion.

Doch diese hatte keinen Erfolg: Laut Polizeimitteilung wurde die Suche nach den beiden Tätern nach etwa einer Stunde abgebrochen, ohne sie gefunden zu haben. Sie hätten in den Menschenmassen der Innenstadt „abtauchen“ können, heißt es. Der Ladendetektiv kam zur Behandlung in ein Krankenhaus.