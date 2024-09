Großeinsatz in Düsseldorf Rettungskräfte suchen Mann im Rhein

Die meisten Todesfälle zählte die DLRG im laufenden Jahr in Seen und Teichen (132) sowie in Flüssen und Bächen (134). In den Fließgewässern im Binnenland zählten die Wasserretter letztmals 2018 (153) mehr Unglücke. Einen Höchststand in den vergangenen Jahren erreichte auch die Opferzahl in den Meeren: 28 Todesfälle in Nordsee (3) und Ostsee (25). So viele gab es in den vergangenen zehn Jahren nicht. In Schwimmbädern ertranken zehn Menschen.