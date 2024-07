Polizei Düsseldorf sucht Zeugen Rentnerehepaar in eigenem Haus in Hellerhof überfallen

Düsseldorf · Ein Rentnerehepaar ist in seinem eigenen Haus überfallen und beraubt worden. Die Tat geschah mitten in der Nacht in Düsseldorf-Hellerhof, die Polizei sucht Zeugen.

23.07.2024 , 15:31 Uhr

Zwei Männer sollen in der Nacht ein Rentnerehepaar in Düsseldorf-Hellerhof in dessen eigenem Haus überfallen haben. Mit einigen Hundert Euro Bargeld entkamen die Räuber unerkannt. Die 82- und 85-jährigen Geschädigten blieben unverletzt. Laut Polizei drangen die unbekannten Räuber gegen 1.30 Uhr am frühen Dienstagmorgen durch ein offenstehendes Fenster in das Haus an der Maximilian-Kolbe-Straße ein und überfielen das Ehepaar im Schlaf. Mit Messern forderten sie die Herausgabe von Bargeld. Nachdem sie mehrere Hundert Euro erhalten hatten, dirigierten sie das Paar in den Keller. Anschließend flüchteten die Männer durch die Haustür auf die Straße. Danach alarmierten die Geschädigten über den Notruf die Polizei. Die Täter werden wie folgt beschrieben: Beide sind 1,80 Meter groß und von normaler bis kräftiger Statur. Der erste Täter hatte dunkle Haare und trug ein dunkles T-Shirt. Der zweite Täter hatte dunkelblonde Haare und war ebenfalls mit einem dunklen T-Shirt, außerdem mit einer dunklen Hose bekleidet. Beide Männer waren bis zur Augenpartie maskiert. Der Erste trug eine Sonnenbrille. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wem sind die Verdächtigen vor oder nach der Tat in Hellerhof aufgefallen? Wer kann Hinweise zu den Personen geben? Hinweise werden erbeten unter der Telefonnummer 0211 - 870.0.

(csr)