Düsseldorf-Reisholz : Mehrere hunderttausend Euro in illegaler Spielhölle sichergestellt

Mehrere hunderttausend Euro in illegaler Spielhölle sichergestellt

Die Polizei hat in Düsseldorf-Reisholz eine illegale Spielhölle ausgehoben. Dabei wurde eine Bargeldsumme im sechsstelligen Bereich sichergestellt. Teure Autos machten die Zivilfahnder misstrauisch.

Eine illegale Spielhölle an der Kappeler Straße ist am frühen Dienstagmorgen um 1 Uhr durch Einsatzkräfte der Polizei Düsseldorf ausgehoben worden. In der Lokalität trafen die Beamten auf mehrere Dutzend Personen.