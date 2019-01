Einbruch in Bürogebäude in Düsseldorf-Reisholz : Diebe transportieren Tresor mit Firmenfahrzeug ab

Düsseldorf Am Sonntag brach ein Diebes-Trio in ein Bürogebäude in Düsseldorf-Reisholz ein. Dabei gingen die Kriminellen sehr zielgerichtet vor. Bereits am Samstag bereiteten sie den Einbruch vor.

Nachdem die Täter zuvor die Überwachungsanlage einer Firma manipuliert hatten, waren sie in den Bürokomplex eingedrungen und hatten einen Tresor aufgebrochen. Einen weiteren Tresor transportierten sie in einem Fahrzeug der bestohlenen Firma vom Tatort ab. Die Polizei fahndet nach den Tätern und sucht Zeugen.

Die Spezialisten des Einbruchskommissariats KK 14 konnten bislang rekonstruieren, dass die drei Männer bereits am Samstag zwischen 17 und 17.30 Uhr vorbereitende Manipulationen an der Kameraüberwachung der Firma an der Nürnberger Straße vornahmen.

Erst am Folgetag drangen sie zwischen 8 und 11.30 Uhr in den Bürokomplex neben einer Produktionshalle ein. Hier brach das Trio die Tür zu einem Bürozimmer auf. Nachdem sie dort einen Wandtresor gewaltsam geöffnet hatten, hebelten die Unbekannten einen massiven Standtresor aus seiner Verankerung. Diesen luden sie in einen Transporter der Firma, dessen Schlüssel sie ebenfalls entwendet hatten. Anschließend flüchteten die Männer mit ihrer Beute.

Zwei der Täter waren dunkel gekleidet und hatten Kapuzenpullis an, die ihr Gesicht verdeckten. Der dritte trug eine dunkle Hose und einen hellblauen Kapuzenpulli. Er hat eine Glatze. Die Flucht traten die Männer in dem weißen Ford Transit an.

Die Ermittler Polizei Düsseldorf fragen:

Wer hat am Samstag in der Zeit von 17 bis etwa 17.30 Uhr sowie am Sonntag von 8 bis gegen 11.30 Uhr verdächtige Beobachtungen rund um den Tatort an der Nürnberger Straße gemacht?

Wer kann Angaben zur Wegstrecke und Verbleib des weißen Ford Transit mit blau-gelbem Logo und Zierstreifen sowie des darin befindlichen Tresors machen?

Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0211-8700 entgegen.

(csr)