Polizeieinsatz in Düsseldorf Razzia gegen illegales Glücksspiel – 20.000 Euro Bargeld sichergestellt

Polizei, Stadt und Steuerfahndung waren ab dem Samstagabend für eine Razzia gegen illegales Glücksspiel in Düsseldorf im Einsatz. Bis in die frühen Morgenstunden am Sonntag wurden gezielt Betriebe und Lokalitäten in Lierenfeld, Flingern-Nord, Reisholz und Friedrichstadt schlagartig kontrolliert und Personen überprüft.