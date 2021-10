Großeinsatz in Düsseldorf : Razzia der Staatsanwaltschaft Augsburg in Derendorf

Razzia der Staatsanwaltschaft Augsburg in Derendorf

Großeinsatz in Düsseldorf

Einsatzfahrzeuge des Zolls in Derendorf. Foto: Christian Schwerdtfeger

Düsseldorf Eine ungewöhnlich große Razzia hat der Zoll am Dienstagmorgen in Düsseldorf-Derendorf durchgeführt. Rund 30 Fahrzeuge der Ermittler standen mit Blaulicht vor der Baustelle des Heinrich-Campus.

