Polizei bittet um Hinweise : Unbekannter raubt Düsseldorfer an Geldautomat in der Altstadt aus

Düsseldorf An einem Geldautomaten an der Ecke Bolkerstraße/Hunsrückstraße in der Düsseldorfer Altstadt hat ein Unbekannter am Mittwochabend einen 29-Jährigen bestohlen. Der Täter floh mit dem Bargeld.

Am Mittwoch gegen 23 Uhr wollte ein 29-jähriger Mann laut Polizei einen niedrigen zweistelligen Geldbetrag aus dem Geldautomaten an der Ecke Bolkerstraße/Hunsrückstraße nehmen, als der Räuber ihn plötzlich zur Seite stieß. Der Unbekannte griff sich den Betrag und flüchtete über die Hunsrückstraße in Richtung Kasernenstraße. Der Bestohlene konnte den mutmaßlichen Täter noch ein Stück verfolgen, verlor ihn jedoch an der Wallstraße aus den Augen.

Der Mann soll 20 bis 30 Jahre alt sein, eine sportliche Statur haben und nordafrikanisch aussehen. Zeugen berichten, er habe dunkle Haare und einen Drei-Tage-Bart gehabt und ein neon-farbenes Baseballcap getragen.

Die Polizei bittet weitere Zeugen, die Hinweise auf die Identität oder den Aufenthaltsort des Täters geben können, sich beim Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0211 8700 zu melden.

