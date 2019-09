Düsseldorf-Rath : Teileinsturz in einem Rohbau

Foto: Emergency-Report.de/Daniel Bothe 12 Bilder Teileinsturz in einem Rohbau in Düsseldorf-Rath.

Düsseldorf In einem Rohbau in Düsseldorf-Rath ist am Samstagabend ein Teil des Gebäudes eingestürzt. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort.

Alarmiert wurde die Feuerwehr am Samstag gegen 21:30 Uhr. Auf einer Baustelle an der Arcadiastraße in Rathal war es in einem Rohbau zu einem Teileinsturz im neunten Obergeschoss gekommen.

Die Feuerwehr rückte mit drei Löschzügen an. Die Maßnahmen der Feuerwehr beschränkten sich jedoch darauf die Lage zu erkunden.

Da niemand verletzt wurde und es auch keine Hinweise auf ein Fremdverschulden gab, gibt es vonseiten der Polizei keinerlei Ermittlungen.

Bauarbeiter hatten sich zum Zeitpunkt des Einsturzes nicht auf der Baustelle befunden.

