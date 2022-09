Täter flüchtig : Mitarbeiter werfen Gäste aus Düsseldorfer Bordell – und werden lebensgefährlich verletzt

Düsseldorf-Rath In einem Bordell im Düsseldorfer Stadtteil Rath ist es am frühen Samstagnachmittag zu einem folgenschweren Streit gekommen. Zwei Mitarbeiter wurden lebensgefährlich verletzt, von den Tätern fehlt noch jede Spur.

Die Düsseldorfer Polizei und die Staatsanwaltschaft Düsseldorf veröffentlichten am Samstag eine gemeinsame Erklärung zu dem Fall. Demnach ermittelt die Kriminalpolizei wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts, das sich kurz vor 13 Uhr ereignet haben soll. Die Betroffenen: zwei Mitarbeiter eines Bordells in Rath im Alter von 32 und 34 Jahren.

Die beiden Mitarbeiter waren laut Mitteilung in dem Saunaclub mit einer Personengruppe in einen Streit geraten und bei der folgenden Auseinandersetzung durch Stiche so schwer verletzt worden, dass Lebensgefahr bestand. Beide Opfer kamen laut Polizei in Krankenhäuser und mussten stationär behandelt werden.