Düsseldorf-Rath : Mann zwischen Bahnsteig und Straßenbahn eingeklemmt

Düsseldorf Zwischen Bahnsteig und Straßenbahn ist ein Mann in Düsseldorf-Rath eingeklemmt worden. Die Feuerwehr musste ein Spezialwerkzeug einsetzen, um ihn zu befreien.

Aus bislang ungeklärter Ursache ist es am späten Sonntagabend an der Straßenbahnhaltestelle Rather Waldstadion zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Mann zwischen die Bahnsteigkante und den Straßenbahnwagen geriet und eingeklemmt wurde.