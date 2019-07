Großeinsatz in Düsseldorf-Rath : Hochbunker brennt - Verkehrsbehinderungen am Morgen

Düsseldorf Im Düsseldorfer Stadtteil Rath ist in der Nacht auf Dienstag ein Feuer ausgebrochen. Die Löscharbeiten dauern an. Es kommt zu Verkehrsbeeinträchtigungen am Morgen.

Gegen 1 Uhr morgens brach am Dienstag an einer Imbissbude am Rather Kreuzweg/ Ecke Osterfelder Straße in Düsseldorf-Rath ein Brand aus, wie die Düsseldorfer Feuerwehr am Dienstag mitteilte. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand die Bude „in voller Ausdehnung“ in Flammen. Der Imbisswagen brannte laut Feuerwehr komplett ab. Die Brandursache ist bislang unklar.

Der Großbrand schlug auf einen daneben stehenden Hochbunker über. Dessen Dach fing daraufhin ebenfalls Feuer. Die Löscharbeiten dauerten auch um 7 Uhr noch an. Wann sie beendet sein werden, stehe noch nicht fest, sagte ein Sprecher am Morgen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot von rund 60 Kräften in Rath im Einsatz.

Nach Angaben der Feuerwehr ist der Bereich um den Brandort am Rather Kreuzweg gesperrt. Es kommt dadurch am Morgen zu Verkehrsbehinderungen im Stadtteil Rath.