Großeinsatz in Düsseldorf-Rath : Imbiss-Stand brennt komplett aus - Feuerwehr löscht Hochbunker

Düsseldorf Im Düsseldorfer Stadtteil Rath ist in der Nacht auf Dienstag ein Feuer ausgebrochen. Die Löscharbeiten dauern an. Es kommt zu Verkehrsbeeinträchtigungen in der Umgebung.

Gegen 1 Uhr morgens brach am Dienstag an einem Imbiss-Stand am Rather Kreuzweg/ Ecke Osterfelder Straße in Düsseldorf-Rath ein Brand aus, wie ein Sprecher der Düsseldorfer Feuerwehr am Dienstag mitteilte. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand der Wagen „in voller Ausdehnung“ in Flammen. Der Imbiss-Stand brannte laut Feuerwehr komplett ab. Auch mehrere Bäume und ein Stromkasten fingen Feuer. Die Brandursache ist bislang unklar.