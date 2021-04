Düsseldorf-Rath : Fußgänger von Auto erfasst und schwer verletzt

Düsseldorf Ein Fußgänger wurde bei einem Verkehrsunfall in Düsseldorf-Rath schwer verletzt. Der Mann wurde von einem Auto erfasst. er musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein 35-jähriger Mann wurde am Donnerstagabend schwer verletzt, als er auf dem Rather Broich von einem Auto erfasst wurde. Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Mann wurde so schwer verletzt, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten. Lebensgefahr bestand nicht. Das Unfallaufnahmeteam der Düsseldorfer Polizei sicherte vor Ort die Spuren. Zeitweise war der Rather Broich in beide Richtungen gesperrt. Die Ermittlungen dauern an.