Düsseldorf-Rath : Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Düsseldorf Ein Fahrradfahrer ist in Düsseldorf-Rath bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Laut Zeugenaussagen war ein 67-jähriger Mann am Dienstag um 10.50 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Rather Kreuzweg in entgegengesetzter Fahrtrichtung unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache stieß er dann an der Kreuzung Recklinghauser Straße/Rather Kreuzweg mit dem Pkw eines 63-Jährigen zusammen. Der Mann fuhr mit seinem VW auf der Recklingerhauser Straße in Richtung Rather Kreuzweg und stand nach eigener Aussage an der Sichtlinie.