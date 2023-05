Unfall in Düsseldorf Radfahrerin schwebt nach Unfall in Lebensgefahr

In Wersten ist es am Montagmorgen zu einem schweren Unfall gekommen. An der Ecke Witzelstraße und Moorenstraße sind eine Fahrradfahrerin und ein Auto zusammengestoßen. Die Radfahrerin wurde unter dem Wagen eingeklemmt und schwer verletzt, teilte die Polizei mit, eine Lebensgefahr könne nicht ausgeschlossen werden.