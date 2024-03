Blaulicht in Düsseldorf Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Wendemanöver mit Folgen: In Höhe der Einmündung Bachstraße/Friedrichstraße war ein 53-Jähriger am Freitagabend gegen 20 Uhr mit seinem Volvo umgedreht. Derzeit ist eine Durchfahrt von der Bachstraße aus aufgrund einer Baustelle nicht möglich. Eine Radfahrerin fuhr die Bachstraße in Richtung Bilker Allee entlang, und wurde nach Angaben der Polizei aus bislang unklarer Ursache von dem wendenden Pkw berührt. Die 37-Jährige stürzte und musste wegen der Schwere ihrer Verletzungen zur stationären Behandlung in eine Klinik.