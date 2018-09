Düsseldorf: Radfahrerin bei Unfall mit Lkw in der Luegallee schwer verletzt

Sperrungen in Düsseldorf-Oberkassel : Radfahrerin bei Unfall mit Lkw schwer verletzt

Foto: Gerhard Berger 3 Bilder Fahrradfahrerin bei Unfall auf der Luegallee in Düsseldorf schwer verletzt

Düsseldorf Bei einem Unfall in Düsseldorf am Montagmittag ist eine Radfahrerin schwer verletzt worden. Die Luegallee ist in Richtung Lörick gesperrt.

Laut Polizei läuft der Einsatz aktuell noch. Nach ersten Erkenntnissen ist eine Frau mit ihrem Fahrrad mit einem abbiegenden Lastwagen kollidiert. Ein Notarzt ist im Einsatz.

Die Luegallee ist wegen der Rettungsmaßnahmen in Fahrtrichtung Lörick gesperrt. Auch Busse der Rheinbahn sind von der Sperrung betroffen und können aktuell den Bereich nicht anfahren.

(skr)