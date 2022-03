Hauptbahnhof Düsseldorf : Prügelei zwischen Frau und drei Männern und versuchter E-Bike-Diebstahl

Düsseldorf Bei einer Schlägerei zwischen drei Männern und einer Frau am Düsseldorfer Hauptbahnhof mussten Beamte der Bundespolizei eingreifen. Zudem versuchten zwei Männer in einem Zug, einem 19-Jährigen dessen 3800 Euro teures E-Bike zu stehlen.

Beamte der Bundespolizei mussten am Montag eine Schlägerei am Düsseldorfer Hauptbahnhof schlichten und sie nahmen zwei Männer fest, die verscht hatten, einem Reisendem im Zug sein E-Bike zu stehlen.

Laut Aussagen sei der Streit bereits in einem Imbiss in der Nähe des Hauptbahnhofs entfacht. Der 52-Jährigen sowie der 32-Jährigen seien Mitarbeiter des Imbissgeschäftes und wurden von dem anderen 32-Jährigen mit einer Wasserflasche und einem Tablett beworfen. Daraufhin dieser mit seiner Freundin das Geschäft. Die Mitarbeiter eilten dem Paar mit Baseballschläger und Pfefferspray hinterher. Im weiteren Verlauf schaukelte sich der Streit hoch und alle schlugen aufeinander ein. Der Baseballschläger kam nicht zum Einsatz. Das Pfefferspray wurde betätigt, allerdings ohne Wirkung.

Der junge Mann stieg am Kölner Hauptbahnhof in den Zug und setzte sich in das Fahrradabteil. Im Bahnhof Köln Messe/ Deutz stiegen die zwei Männer hinzu. Sie näherten sich dem E-Bike des 19-Jährigen unter dem Vorwand ein Foto von seinem Fahrrad machen zu wollen. Misstrauisch willigte der Reisende ein und hielt sein E-Bike am Sattel fest.