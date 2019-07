Diebstahl in Düsseldorf : Polizei fahndet nach gestohlenem Porsche-Oldtimer

Diebstahl in Düsseldorf

Düsseldorf In der Nacht zu Mittwoch sind im Düsseldorfer Stadtteil Stockum zwei Porsche-Oldtimer gestohlen worden. Eins der Autos ließen die Männer auf der Flucht zurück, nach dem anderen wird gefahndet.

Laut Polizei wurden die Autos gegen ein Uhr in der Nacht gestohlen. Demnach wurden die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Stockum von einem lauten Motorengeräusch geweckt. Mutmaßlich stammte es von einem der Täterfahrzeuge. Als einer der Bewohner in der Tiefgarage nachschauen ging, bemerkte er, dass die beiden Porsches fehlten.