Polizist drückt Mann Knie auf den Kopf : Virales Video zeigt Polizei-Einsatz in Düsseldorf

Düsseldorf Bei Twitter ist am Samstagabend ein Video aufgetaucht, dass eine Szene aus der Düsseldorfer Altstadt zeigt. Darin ist ein Polizist zu sehen, der einem auf dem Bauch liegenden Mann das Knie auf den Kopf drückt.

Im Kurznachrichtendienst Twitter verbreitet sich ein Video zu einem Polizeieinsatz in der Düsseldorfer Altstadt viral. Die Aufnahme erinnert an die Umstände der Festnahme von George Floyd in den USA. Der Afroamerikaner war bei einem Polizeieinsatz Ende Mai in Minneapolis ums Leben gekommen. Die Düsseldorfer Polizei hat noch nicht Stellung zu der Aufnahme bezogen.