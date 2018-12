Fahrzeug aus Mazedonien: Düsseldorfer Polizei zieht Reisebus mit 38 Mängeln aus dem Verkehr

38 Mängel wurden an dem Bus festgestellt. Unter anderem war der Träger am Unterboden total durchgerostet. Foto: Polizei Düsseldorf

Düsseldorf Die Weihnachtsmärkte in Düsseldorf werden täglich von zahlreichen Reisebussen aus dem In- und Ausland angesteuert. Bei einer Kontrolle ist der Polizei jetzt ein Gefährt aufgefallen, das nicht weniger als 38 Mängel aufwies. Der Bus wurde aus dem Verkehr gezogen.

Am Morgen kontrollierten sie einen mazedonischen Fernreisebus, der mit fünf Fahrgästen besetzt war und gerade im Begriff war, circa 20 bis 30 weitere Fahrgäste am zentralen Busbahnhof Worringer Platz aufzunehmen, um nach Mazedonien zu fahren. Der Fahrer konnte keine Lizenz für die Aufnahme von Passagieren vorweisen. Weiterhin wurden 38 zum Teil schwerwiegende, technische Mängel an den Fahrzeug festgestellt.

Hier die nicht abschließende Mängelliste: Ungleiche Bremswirkungen an allen Achsen, Korrosionsstellen an tragenden Teilen (hauptsächlich an der Bodengruppe), Ölundichtigkeit am Ausgleichsbehälter der Lenkhilfe (Es tropfte Öl auf den Endschalldämpfer der im Betriebszustand circa 800 Grad Celsius erreicht).