Zwei schwere Unfälle in Düsseldorf : Polizei warnt vorm Überqueren von Straßenbahn-Gleisen

Düsseldorf Die Polizei warnt nach zwei Unfällen am Wochenende zwischen Passanten und Straßenbahnen vor dem Überqueren der Schienen abseits von Ampeln.

(lod) Nach zwei Unfällen von Freitag und Sonntag zwischen Fußgängern und Straßenbahnen warnen Polizei und Rheinbahn vor dem Überqueren von Gleisanlagen abseits von Ampelanlagen oder anderen Querungshilfen für Passanten. Schilder würden informieren, dass die Überquerung an solchen Stellen verboten ist, sagt ein Polizeisprecher. Am Freitagabend war ein Mann auf der Graf-Adolf-Straße von einer Straßenbahn erfasst worden, am Sonntagabend wurde ein weiterer Mann an der Kruppstraße von einer Bahn schwer verletzt.