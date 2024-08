Polizei warnt vor Betrugsmasche Vermeintlicher Dachdecker ergaunert mehrere Tausend Euro

Ein 26-Jähriger Ire ohne festen Wohnsitz in Deutschland befindet sich in Haft. Wie die Polizei mitteilt, steht er im Verdacht zusammen mit weiteren mutmaßlichen Betrügern gar keine oder unsachgemäße Dachdeckerarbeiten ausgeführt zu haben und dadurch schon mehrere Tausend Euro bei mindestens einer Geschädigten ergaunert zu haben. Der polizeibekannte Betrüger soll am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen hinsichtlich möglicher Mittäter dauern an.