Polizei Polizei warnt vor Betrugsmasche mit Schlüsseltresor

Solche Fälle kommen immer häufiger vor: Unbekannte Täter mieten Wohnungen an und bieten sie anschließend per E-Mail Wohnungssuchenden in Form eines Exposés an. Über eine Website können Interessenten nach Übersendung persönlicher Daten ein Zeitfenster zur alleinigen Besichtigung der Wohnung buchen. Als Bestätigung erhalten sie eine Anleitung zur Wohnungsbesichtigung mit dem Hinweis, dass sich der Schlüssel zur Wohnung in einer Schlüsselbox in unmittelbarer Nähe zum Objekt befindet.