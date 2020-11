Düsseldorf : Polizei warnt vor Anrufen von falschen IT-Spezialisten

Düsseldorf Die Düsseldorfer Polizei warnt vor betrügerischen Anrufern, die sich als Handwerker, Polizisten oder auch Computerspezialisten ausgeben. Sie haben es immer auf das Geld der Angerufenen abgesehen.

Die Polizei warnt vor Betrugsanrufen, die sich derzeit in Düsseldorf wieder häufen. Die Maschen der Betrüger sind vielfältig. Immer wieder rufen Kriminelle bei Menschen an, geben sich als Polizisten, Handwerker oder auch Angehörige aus und bringen ihre Opfer dazu, Bargeld und Wertgegenstände auszuhändigen.

Die Täter bieten dann an, den Computer gegen Zahlung von 80 bis 200 Euro zu reparieren. Dazu werden die Opfer überredet, eine Fernwartungs-Software aus dem Internet herunterzuladen und zu installieren. Die Täter bekommen so umfassenden Zugriff auf den Computer und somit auch auf die gespeicherten Daten. So können auch Bank- oder Kreditkartendaten ausgespäht werden. In einzelnen Fällen wurden die Angerufenen dazu gedrängt, "Testüberweisungen" in Höhe von mehreren Tausend Euro auf Konten der Täter durchzuführen. Weigerten sich die Opfer, wurde manchmal mit einer Strafanzeige gedroht.