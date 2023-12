Ermittlungen in Düsseldorf Polizei sucht Zeugen nach Leichenfund am Wehrhahn

Es ist allerdings nicht ausgeschlossen, dass es zu einem Unfall mit einer anderen Bahn gekommen war. Zumal der Tote nach Informationen unserer Redaktion schwerste Verletzungen aufweisen soll. Die Polizei geht derzeit von einem Unfallgeschehen aus und ermittelt formell auch in Richtung einer möglichen Unfallflucht. Letztlich ist aber noch völlig unklar, was passiert ist, sagte ein Polizei-Sprecher am Dienstag. Er ging zudem davon aus, dass eine Obduktion durchgeführt werde oder sogar bereits durchgeführt worden sei, um nähere Erkenntnisse über die Todesursache zu gewinnen. Auch Informationen über eine Identifizierung der Person lagen dem Sprecher nicht vor. Näheres zum Fall soll es möglicherweise am Mittwoch geben.