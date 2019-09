Polizei sucht mit Foto : 51-Jähriger aus Düsseldorf wird vermisst

Düsseldorf Die Polizei sucht nach einem vermissten Mann, der zuletzt in einer Gartenlaube in Düsseldorf-Wersten gelebt hatte. Er wurde zuletzt im Juli gesehen.

Stephan Hoffmann lebte seit Längerem in einer Gartenlaube am Burgenlandweg in Düsseldorf-Wersten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde er dort zum letzten Mal am 20. Juli gegen 23 Uhr gesehen.