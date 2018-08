Düsseldorf: Polizei sucht mit Foto mutmaßlichem Messerstecher von Friedrichstadt

Düsseldorf Die Düsseldorfer Polizei sucht mit einem Foto nach einem Mann, der verdächtigt wird, am Montagmorgen eine 36-jährige Frau im Stadtteil Friedrichstadt mit einem Messer getötet zu haben. Er ist weiterhin flüchtig.

Er steht im Verdacht, am Montagmorgen auf der Bachstraße in Düsseldorf eine 36 Jahre alte Frau angegriffen und mit einem Messer so schwer verletzt zu haben, dass sie wenig später an den Verletzungen in einer Klinik starb.