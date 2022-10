Geldübergabe in Düsseldorf : Polizei sucht Frau nach Schockanruf

Düsseldorf Nach einem sogenannten Schockanruf hat eine Frau Geld von ihrer Bank geholt und es in der Nähe des Düsseldorfer Amtsgerichts einer Unbekannten übergeben. Die Polizei sucht die Unbekannte jetzt mit Bildern aus einer Überwachungskamera.

Laut Polizei wurde die Geschädigte durch verschiedene Personen am Telefon so unter Druck gesetzt, dass sie zunächst Geld von einer Bank abholte. Im Anschluss brachte sie dieses zu einem Firmengelände in der Nähe des Amtsgerichts in Düsseldorf, wo das Geld von der unbekannten Tatverdächtigen abgeholt wurde.