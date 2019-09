Polizei sucht mit Foto : 51-Jähriger aus Düsseldorf wird vermisst

Düsseldorf Die Polizei sucht nach einem vermissten Mann, der zuletzt in einer Gartenlaube in Düsseldorf-Wersten gelebt hatte. Er wurde zuletzt im Juli gesehen.

Stephan Hoffmann lebte seit längeren in einer Gartenlaube am Burgenlandweg in Wersten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde er dort zum letzten Mal am 20. Juli gegen 23 Uhr gesehen.