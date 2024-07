Tat ereignete sich in der Düsseldorfer Innenstadt Elfjährige sexuell missbraucht – Polizei sucht diesen Mann

Am 18. Oktober 2023 gegen 7.25 Uhr wurde die zur Tatzeit elf Jahre alte Geschädigte auf dem Weg zur Schule in der U-Bahn von einem ihr unbekannten Mann angesprochen, heißt es. Er soll der Schülerin nach Verlassen der U-Bahn an der Station Heinrich-Heine-Allee gefolgt sein und sie im Bereich einer Baustelle an der Kasernenstraße bedrängt haben.