Tat am Pfingstmontag in Düsseldorf-Oberbilk Polizei sucht diesen Mann nach schwerem Raub mit Schusswaffe

Düsseldorf · Nach einem schweren Raub an Pfingstmontag in Düsseldorf-Oberbilk sucht die Polizei mit einem Phantombild nach dem mutmaßlichen Täter. Der Mann hatte eine Frau in ihrem Hausflur mit einer Waffe überfallen.

24.05.2024 , 15:39 Uhr

Dieses Phantombild wurde von dem mutmaßlichen Täter erstellt. Foto: Polizei Düsseldorf

Die Düsseldorfer Polizei sucht nach Zeugen eines schweren Raubes am Pfingstmontag (20. Mai 2024) in Oberbilk . Ein Unbekannter war einer Frau in den Hausflur gefolgt und entwendete ihre Handtasche, nachdem er mit einer Schreckschusswaffe auf sie geschossen hatte. Laut Polizei war die 65-Jährige von der S-Bahnhaltestelle Düsseldorf-Volksgarten zu ihrer Wohnanschrift auf der Sonnenstraße gelaufen. Als sie gegen 22.35 Uhr an ihrem Haus angekommen war und durch die Haustüre ging, folgte ihr ein unbekannter Mann in den Hausflur. Dort forderte der Täter die Frau auf, ihm die Handtasche auszuhändigen. Nach Aussage des Opfers habe sie sich geweigert, die Tasche herauszugeben, woraufhin der Mann, mutmaßlich mit einer Schreckschusspistole, auf sie schoss und ihr auf den Hinterkopf schlug. Dann entriss der Täter der Frau die Handtasche und flüchtete in Richtung Höhenstraße. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Er soll zwischen 25 und 30 Jahre alt, etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß und von schlanker Statur sein. Zur Tatzeit trug er einen schwarzen Kapuzenpullover. Er hatte nach Angaben des Opfers ein ungepflegtes Erscheinungsbild und sprach gebrochen Deutsch. Da der Gesuchte möglicherweise bewaffnet ist, weist die Polizei daraufhin, in dringenden Fällen den Notruf 110 zu wählen. Man solle auf jeden Fall die Polizei verständigen und den den Tatverdächtigen nicht ansprechen. Hinweise werden an das zuständige Kriminalkommissariat 13 der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211-8700 erbeten.

(csr)