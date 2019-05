Nach Raub in Düsseldorf : Polizei fahndet mit Phantombild nach brutalem Trickbetrüger

Düsseldorf Die Polizei fahndet mit einem Phantombild nach einem Tatverdächtigen, der einer Seniorin bei einem versuchtem Trickbetrug mehrere Tausend Euro gestohlen haben soll. Die Frau wurde dabei schwer verletzt.

Ein Trickbetrug am 1. April brachte die Seniorin beinahe um ihr Erspartes. Die Täter am Telefon konstruierten ihre Geschichte zuvor so glaubhaft und setzten sie durch geschickte Gesprächsführung so hohem Druck aus, dass die Düsseldorferin zu ihrer Bank ging und dort einen sechsstelligen Bargeldbetrag abholte.