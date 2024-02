Opfer waren alte Frauen Polizei stellt Taschendiebe in der Innenstadt

An den vergangenen Wochenenden waren offenbar zahlreiche Taschendiebe in der Landeshauptstadt unterwegs. Die Polizeiu registrierte Diebstähle in der Altstadt und der Innenstadt. Der zivile Einsatztrupp der Polizeiinspektion Mitte und die Videobeobachter in der Wache der PI-Mitte konnten die Täter entdecken und aufklären. Es gab auch Festnahmen.