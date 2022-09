Kontrolle der Waffenverbotszone : Düsseldorfer Polizei stellt Messer und andere Waffen sicher

Düsseldorf Bei erneuten Kontrollen der Waffenverbotszone in der Düsseldorfer Altstadt hat die Polizei am Wochenende wieder einige Messer und Schlagringe sichergestellt.

Schwerpunktkontrollen in der Waffenverbotszone hat die Düsseldorfer Polizei an diesem Wochenende in der Altstadt durchgeführt. Dabei konnten unter anderem Messer und Schlagringe sichergestellt werden.

Die Kontrollen mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei fanden bereits an den Zugangsstellen zur Altstadt statt. Insbesondere in den späten Abendstunden und der Nacht erhöhte sich die Kontrolldichte. „Mehrere ‚Unbelehrbare‘ fielen hierbei durch das Mitführen von Messern oder anderen gefährlichen Gegenständen auf“, teilte ein Polizeisprecher mit.

Insgesamt wurden 260 Personen überprüft. Dabei fanden die Beamten laut Sprecher sieben Messer sowie zwei weitere gefährliche Gegenstände, darunter einen Schlagring.

„Personen, die Messer oder gefährliche Gegenstände bei sich tragen, müssen damit rechnen, dass ihr Besuch in der Altstadt schnell beendet ist. Waffen und Gewalt gehören hier nicht hin“, sagte Jan Baumann, stellvertretender Leiter der Inspektion Mitte.

Auch in den kommenden Wochen und Monaten will die Düsseldorfer Polizei ähnliche Schwerpunktkontrollen durchführen.

Immer wieder kommt es in der Altstadt zu blutigen Gewalttaten, häufig sind dabei auch Messer im Spiel. Ende Juli hatte die Polizei eine Bilanz zu den Messerangriffen in dem Ausgehviertel gezogen: Demnach kam es im vergangenen Jahr zu 21 Fällen von Körperverletzungen und Totschlagsdelikten mit Messern allein in der Altstadt. In den ersten sechs Monaten dieses Jahres waren es neun Messertaten. Zu Messern zählt die Polizei bei dieser Auswertung auch ähnliche Stichwaffen.

Seit Ende vergangenen Jahres dürfen an Wochenenden in der Düsseldorfer Altstadt keine Waffen mitgeführt werden. Das Verbot ist temporär und gilt jeden Freitag- und Samstagabend sowie vor und an Feiertagen und an Karneval, jeweils ab 18 Uhr bis zum nächsten Morgen um 8 Uhr.

Zu diesen Zeiten dürfen Altstadt-Besucher keine Waffen wie Elektroschocker, Messer mit einer Klingenlänge von mehr als vier Zentimetern, Reizgas oder Pfefferspray mit sich führen. Die Polizei kann dort anlasslos Personen kontrollieren, verbotene Waffen einziehen sowie Verstöße sanktionieren – mit Geldbußen von bis zu 10.000 Euro.

