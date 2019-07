Ermittlungserfolg in Düsseldorf : Polizei stellt größere Mengen Drogen und Bargeld sicher

Ermittlungserfolg in Düsseldorf

Düsseldorf 700 Gramm Heroin, 3,5 Kilogramm Marihuana sowie rund 23.000 Euro Bargeld konnte die Düsseldorfer Polizei jetzt sicherstellen. Ein Tatverdächtiger wurde wegen möglichen Drogenhandels in nicht geringen Mengen in Untersuchungshaft geschickt.

Nach der Festnahme eines Kleindealers am vergangenen Montag in Düsseldorf konnten Drogenfahnder nur wenig später ein Treffen mit dessen Zulieferer in Neuss arrangieren und überwachen.