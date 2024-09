Verfolgungsjagd in Düsseldorf Polizei-Schuss bei Kontrolle – Autofahrer wurde per Haftbefehl gesucht

Eine Zivilstreife der Polizei wollte am Montag gegen 13.15 Uhr an der B8 auf Höhe der Anschlussstelle Kalkum/Wittlaer den Fahrer eines Cabrios kontrollieren. Als die Beamten dem Fahrer Signale zum Anhalten gaben, hielt der 37-Jährige aber nicht an, sondern beschleunigte und fuhr davon. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und konnten das Cabrio auf der Danziger Straße in Höhe der Niederrheinstraße schließlich stoppen, heißt es.