Einsatz in Düsseldorf Polizei schnappt in Bilk Kokain-Dealer

Da der Verdacht bestand, dass sich in dem Auto Drogen befinden könnten, forderten die Beamten einen speziell ausgebildeten Diensthund an. Dieser fand bei der Durchsuchung Drogen in einem Mäppchen, aber auch unter der Verkleidung des Schalthebels. Insgesamt 59 Druckverschlusstüten mit zusammen 27,5 Gramm Kokain stellten die Polizisten sicher. Für den 23 Jahre alten Mann mit albanischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland wurde ein Termin beim Haftrichter organisiert.