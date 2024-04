Tierische Hilfsaktion erfolgreich So rettete die Polizei in Düsseldorf zwei Fuchsbabys aus ihrer Not

Die Polizei hat in Stockum zwei offenbar verwaiste Fuchsbabys in Sicherheit gebracht, die dort hilflos auf der Straße unterwegs waren. Kurz vor Mitternacht am Freitagabend meldete sich demnach ein Anrufer bei den Ordnungshütern und gab an, dass an der Ecke Stockumer Höfe und Niederrheinstraße möglicherweise Wolfsbabys herumirren.